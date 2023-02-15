布林肯王毅有望本周會談

慕尼黑安全會議碰頭

路透社引述美國官員稱，布林肯與王毅可能在會議上會晤，另一消息人士稱，兩人有可能會談，但未有定案。美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）周一表示，關於布林肯會否與王毅會晤，現時沒有任何消息宣布，但不排除有此可能，「正如布林肯一直所說，只要符合美國利益及條件合適，我們願意對話」。

國務院發言人普賴斯稱，華府一直在評估各種外交選項，但目前沒有布林肯與中國高級官員會面的消息。

曾在奧巴馬政府期間擔任亞太事務助理國務卿的美國亞洲協會政策研究院副院長拉塞爾（Daniel Russel）說：「毫無疑問雙方正悄悄探討此事，但在傳媒密切關注下，兩邊都不想處理日程安排，且雙方也都還在應對這場氣球風波帶來的不確定性。」

除了慕尼黑安全會議，美國官員及分析認為，3月在印度舉行的二十國（G20）外長會議是另一個中美高級官員會晤的機會，因布林肯及中國外長秦剛預計會出席。

（路透社/博彭社）