美組跨部門團隊應對飛行物 拜登下令成立 國安顧問蘇利文領導

美加擊落3飛行物由風推動

美國官員表示，上述由白宮國家安全顧問蘇利文領導的跨部門團隊，由國防部、聯邦航空管理局、國土安全部等政府機構人員組成。國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）周一表示，該團隊將就構成安全風險不明飛行物的偵察、分析及處置，研究「更廣泛的政策影響」。柯比稱，自上周五起於美加上空分別被擊落的3個飛行物，沒有2月初被發現的中國氣球般精密，它們沒有通訊信號、沒有推進器，不具操控能力，基本上只是由風推動。

闖加飛行物曾越「美敏感地點」

美國有線新聞網絡（CNN）報道，國防部周一發給國會議員的備忘顯示，上周六在加拿大上空被擊落的不明飛行物似乎是一個「小型金屬氣球，下面連着載荷物」，它在被擊落前曾飛越「美國敏感地點」附近。備忘亦寫道，周日在密歇根州休倫湖上空被擊落的物體，在撞擊湖面後「緩緩沉入水中」。CNN引述知情人士報道，由於休倫湖上空的飛行物體積較小，美軍F-16戰機發射首枚導彈未能擊中，要發射第二枚才擊落。美國北美防空司令部及北方司令部司令范赫克（Glen VanHerck）周日表示，由於該飛行物體積細小，美軍要瞄準它很困難，使用雷達制導的導彈成功率較低，使用機槍也不容易，最後機師選用短程的AIM-9X「響尾蛇」導彈，這款導彈能分辨出目標物與周圍的熱度對比。

美軍稱撈到首氣球關鍵感應器

美國防長奧斯汀周一表示，美軍尚未找到最近擊落的3個飛行物任何碎片，加拿大總理杜魯多稱，近日擊落的4個飛行物有某種關連，但沒有詳述。加拿大聯邦警察周一稱，正搜索在加拿大育空地區上空被擊落的不明物殘骸，搜索範圍約3000平方公里，該處地形崎嶇且積雪很厚。皇家騎警發言人稱，由於位置偏遠，在育空地區和休倫湖的不明飛行物碎片可能永遠找不到。

不過，另一方面，美國北方司令部周一稱，已在南卡羅萊納州對出50呎（約15米）深水域打撈到中國「間諜氣球」重要殘骸，包括關鍵的感應器、電子裝置及整個氣球結構的大塊碎片。哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，尋獲的氣球殘骸包括長約9至12米的天線陣列。美國聯邦調查局（FBI）正檢視這些物件。當局之前估計，氣球所載的器材重達900公斤。

（華爾街日報/BBC/路透社）