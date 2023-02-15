美組跨部門團隊應對飛行物 拜登下令成立 國安顧問蘇利文領導

【明報專訊】美軍連續3天擊落3個高空不明飛行物後，白宮周一（13日）表示，總統拜登已下令成立一個由白宮國家安全顧問蘇利文領導的跨部門團隊，研究空中飛行物及其帶來的潛在安全風險。另外，美國北方司令部同日稱，已打撈到2月4日被擊落的中國「間諜氣球」重要殘骸，當中包括估計用作蒐集情報的關鍵感應器。美國官員指控該中國氣球用於監控，但中國堅稱只是意外進入美國的民用氣象無人飛艇。
美加擊落3飛行物由風推動
美國官員表示，上述由白宮國家安全顧問蘇利文領導的跨部門團隊，由國防部、聯邦航空管理局、國土安全部等政府機構人員組成。國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）周一表示，該團隊將就構成安全風險不明飛行物的偵察、分析及處置，研究「更廣泛的政策影響」。柯比稱，自上周五起於美加上空分別被擊落的3個飛行物，沒有2月初被發現的中國氣球般精密，它們沒有通訊信號、沒有推進器，不具操控能力，基本上只是由風推動。
闖加飛行物曾越「美敏感地點」
美國有線新聞網絡（CNN）報道，國防部周一發給國會議員的備忘顯示，上周六在加拿大上空被擊落的不明飛行物似乎是一個「小型金屬氣球，下面連着載荷物」，它在被擊落前曾飛越「美國敏感地點」附近。備忘亦寫道，周日在密歇根州休倫湖上空被擊落的物體，在撞擊湖面後「緩緩沉入水中」。CNN引述知情人士報道，由於休倫湖上空的飛行物體積較小，美軍F-16戰機發射首枚導彈未能擊中，要發射第二枚才擊落。美國北美防空司令部及北方司令部司令范赫克（Glen VanHerck）周日表示，由於該飛行物體積細小，美軍要瞄準它很困難，使用雷達制導的導彈成功率較低，使用機槍也不容易，最後機師選用短程的AIM-9X「響尾蛇」導彈，這款導彈能分辨出目標物與周圍的熱度對比。
美軍稱撈到首氣球關鍵感應器
美國防長奧斯汀周一表示，美軍尚未找到最近擊落的3個飛行物任何碎片，加拿大總理杜魯多稱，近日擊落的4個飛行物有某種關連，但沒有詳述。加拿大聯邦警察周一稱，正搜索在加拿大育空地區上空被擊落的不明物殘骸，搜索範圍約3000平方公里，該處地形崎嶇且積雪很厚。皇家騎警發言人稱，由於位置偏遠，在育空地區和休倫湖的不明飛行物碎片可能永遠找不到。
不過，另一方面，美國北方司令部周一稱，已在南卡羅萊納州對出50呎（約15米）深水域打撈到中國「間諜氣球」重要殘骸，包括關鍵的感應器、電子裝置及整個氣球結構的大塊碎片。哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，尋獲的氣球殘骸包括長約9至12米的天線陣列。美國聯邦調查局（FBI）正檢視這些物件。當局之前估計，氣球所載的器材重達900公斤。