印度搜BBC辦事處稱查逃稅

BBC上月播莫迪紀錄片 被指「仇印」

印度官員向當地傳媒表示，周二搜查BBC辦事處是與逃稅調查有關，取走了一些財務文件。印度編輯協會譴責這次搜查，指政府有趨勢持續利用政府機構「恐嚇和騷擾」批評政府政策的新聞機構，破壞憲政民主。最大在野黨印度國大黨也批評是「莫迪政府害怕批評」所為。執政印度人民黨（BJP）發言人巴蒂亞昨稱搜查合法，指BBC是「世上最腐敗組織」，批評該傳媒假借新聞名義「長期抹黑」印度。

BBC上月17日在英國播出名為《印度：莫迪問題》（India: The Modi Question）的紀錄片，當中援引一份未公開過的英國外交部報告，質疑2002年作為古吉拉特邦首長的莫迪沒有盡力制止當年在該邦發生、造成穆斯林為主逾1000人死亡的一場宗教騷亂。該紀錄片播出後，印度官員及右翼組織抨擊是仇印宣傳，拘捕籌辦觀賞該片的學生，禁制印度境內觀看或分享。

（BBC/衛報）