東部重鎮告急 烏軍炸橋

烏克蘭軍方、地方官員周二凌晨稱，俄軍在24小時之間猛烈炮轟頓涅茨克、盧甘斯克前線地帶。其中巴赫穆特市（Bakhmut）全在敵火、無人機攻擊範圍底下，「無一平方米是安全的」；對盧甘斯克的空襲、炮擊亦愈來愈甚。巴赫穆特是普京的主要目標，倘奪下將是俄軍連月挫敗後的一次勝利，可用以作為頓涅茨克的新據點。英國防部周二說，俄僱傭兵企業瓦格納集團（Wagner Group）近3日帶頭進攻巴赫穆特，在該市北部有些寸進。俄國防部周一稱俄軍進佔了「幾公里」。

另外，荷蘭國防部周一稱，俄國一架伊爾-20M偵察機、兩架蘇-27戰機組成的編隊從俄國飛地加里寧格勒（Kaliningrad）逼近北約成員國波蘭範圍，部署當地的其中兩架荷蘭F-35戰機遂出動攔截，並伴飛至對方離開。截稿前俄國防部未有回應。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）