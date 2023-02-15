俄前轟炸機工程師投美

或掌「圖-160」弱點重要信息

報道稱，一份1月11日的CBP報告顯示，一名俄羅斯男子擔心因為參與聲援反對派領袖納瓦爾尼的反政府示威而遭檢控，去年12月底駕駛裝甲SUV載着家人從美國西南部入境申請庇護。該男子是土木工程師，但曾於2018至2021年在俄羅斯中西部喀山市（Kazan）隸屬俄國聯合航空製造公司的圖波列夫（Tupolev）飛機生產公司擔任工地經理，參與全球最大型轟炸機圖-160（Tu-160）的生產。被俄軍稱「白天鵝」（White Swan）、北約稱「海盜旗」（Blackjack）的圖-160，是俄羅斯目前最先進的戰略轟炸機，在侵烏戰爭中也有使用。兩名官員說，CBP和國土安全部約花了逾一周核實這人的身分及以前的工作地點，認為他可靠，1月11日將他轉交予聯邦調查局（FBI）安排入住安全屋。

美國軍事專家科夫曼（Michael Kofman）向雅虎新聞稱，在圖波列夫等軍工廠工作的人可以接觸大量關於國防工業生產的資訊，有關圖-160轟炸機及其最新開發型號的規格要求，各種生產程序、生產依賴條件、局限所在，其中一些可能具有價值。

有軍事情報高官說，美國在游說盟國提供更多軍備予烏克蘭之際，若上述工程師提供任職時所知圖-160改良情况，是有價值信息，例如倘知相關轟炸機改裝到能發射高超音速導彈，西方就不用向烏提供抵擋不了高超音速導彈的「愛國者」系統。

（雅虎新聞）

（俄軍侵烏）