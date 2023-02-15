星財案派錢紓困 經濟再定位適應變局 三大重點：扶老弱 振經濟 抗外部衝擊

預算案以「攜手前進新時代」（Moving Forward in a New Era）為主題。被視為總理接班人的黃循財指出，今年預算案勾勒政府與人民攜手邁向疫後未來的新方向，鞏固新加坡在新時代的未來。預算案以三大重點為基礎：加強社會契約，為家庭、長者和弱勢群體提供更好支援；推動經濟增長、培訓員工，並為所有人提供各類機會提升自己；建立集體韌性，讓新加坡在遭受外部衝擊和挫折時能夠反彈、恢復元氣。

黃循財說，地緣政治局勢已經明顯改變，大國政治競爭加劇，尤其是美國和中國之間的競爭，對全球有深刻影響；發達國家的政府也趨向實施更強硬的工業政策，像美國和中國正在角逐重要科技的領導地位，而這場競爭將日益白熱化。這種種因素將使到全球陷入危險的經濟民族主義和保護主義之中。黃循財說：「零和思維時代已經開始。」他認為，世界將變得對新加坡在內的小型經濟體不再那麼友善，新加坡不能以為仍然能靠以往模式繼續取得成功，而是必須適應新時代，為經濟重新定位。

金援中小企 推企業國際化建人才庫

政府通過中小企業合資基金（SME Co-Investment Fund）額外撥出1.5億坡元（約8.9億港元），投資具有潛力的中小企業。同時，政府希望鼓勵私人投資提供另外3億坡元（約17.7億港元），支持本地中小企業。政府也另外撥出10億坡元（約59億港元），加強去年推出的新加坡企業國際化計劃（Singapore Global Enterprises initiative），助新加坡公司發展成全球首屈一指的企業。有潛力的公司將與專家合作，加強內部核心領導團隊、加速國際化計劃及建立人才庫。

新加坡去年推出總值約66億坡元（約390億港元）的「定心與援助配套」（Assurance Package），協助家庭應付通脹等帶來的壓力。黃循財昨宣布，這援助配套今年增加至96億坡元，其中消費稅補助券（GST Voucher）現金補助額將增加，2023年最高補貼從500坡元（約2960港元）增至700坡元，2024年再進一步調高至850坡元。政府在「定心與援助配套」下推出數項一筆過補助，包括今年6月向約250萬名成年人派發200至400坡元（約1180至2360港元）不等的生活費特別補助。

「消費券」4140元 父親陪產假加倍

為鼓勵國民組織家庭及減輕生兒育女負擔，黃循財宣布明年1月1日起，在職父親的有薪陪產假可從兩周增加至4周；幫助家長抵消育兒開支的嬰兒花紅現金獎勵（Baby Bonus Cash Gift）亦將增加3000坡元（約1.8萬港元）。

「富者付出多些」 加印花稅煙草稅

開源方面，政府向富人埋手。黃循財宣布今（15日）起調高高價住宅的買方印花稅，又向豪華車輛買家收取更高附加註冊費，並提高煙草稅；另外，2025年起對跨國公司徵收15%的全球最低有效稅率。黃循財說：「我們的制度是建基於共同承擔。每人都有付出，富裕者付出多一些。」

（聯合早報/海峽時報/路透社/彭博社）