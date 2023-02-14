韓企新晶片專攻AI聊天機械人

截至去年12月的最新數據，輝達在高端AI晶片上佔有壓倒壟斷地位，雄霸全球六大雲端服務的86%運算能力。韓國政府準備在未來5年投資超過8億美元（約46.8億港元）到AI科研上，期望將目前韓國本土數據中心的土產AI晶片比例，由現時接近0大幅提升到2030年的80%，而Rebellions周一推出的ATOM晶片，正是本土企業打進AI晶片界的其中一步。

目前輝達的A100晶片是AI市場上最受歡迎的晶片，效能足以用作「訓練」AI模型。至於ATOM晶片，則專攻電腦視覺以及聊天機械人應用程式運行，由於其只針對特定任務，因此在運作時的功耗僅及A100的約20%。

路透社報道，中國大陸、台灣、美國、德國和法國等政府均有對半導體企業提供廣泛支援，而韓國則是集中推動AI晶片，比較罕有。

（路透社）