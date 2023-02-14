「金主愛的白馬」惹「冊立」揣測 金正恩女兒頻高調亮相 「偶像化」披光環

朝鮮2月8日在首都平壤的金日成廣場舉行建軍節閱兵儀式，朝鮮中央電視台周日下午播放當天的錄影。在白頭山軍馬組成的騎兵隊出場時，旁述說最前面的是「元首策騎過的白頭戰駒，傳說中的名馬」，之後就是「親愛的子弟」最愛的「驄馬」，畫面一轉便見金主愛拍手的特寫。「元首」指的是金正恩，「親愛的子弟」就是年約10歲的金主愛。片段還播出金主愛伸手撫摸爸爸的臉龐。當閱兵儀式上的士兵反覆呼叫「白頭血脈，誓死擁護」口號，金主愛俯望台下。

白馬從立國的金日成起便是「白頭（山）血脈」金家權位象徵。《勞動新聞》等官媒2019年10月16日發表金正恩在白頭山騎白馬，題為「金正恩白馬」。分析認為今次閱兵安排突顯了金主愛的「白頭血統」。韓國世宗研究所統一戰略研究室長鄭成長指出，這使人聯想儼如參加者高呼「誓死擁護金正恩、誓死擁護白頭血統」的「繼承人冊封儀式」。

五度公開亮相 全與軍事相關

金主愛自去年11月18日在現場觀看發射「火星-17」洲際彈道導彈，迄今已五度公開亮相，每次父女表現親暱，且皆為軍事相關場合，包括跟開發及試射「火星-17」有功者合照、元旦父女倆又巡視短程彈道導彈「KN-23」。種種情况使人懷疑她是新一代繼承人。官方上周四發布的建軍節照片，可見金正恩拖着與自己衣著相似的金主愛踏紅地氈，妻子李雪主距父女一步左右隨行。在主禮台上，金主愛坐在父親後排中央，朝鮮勞動黨書紀級官員趙勇元、李日煥、金才龍、全賢哲陪席。

不過朝鮮官媒仍僅稱金主愛為金正恩「子弟」（此前部分中文媒體譯為「千金」），附以「親愛的」、「尊敬的」、「尊貴的」字眼來形容，沒有披露名字、年齡等資料。按韓國國情院的資訊，金正恩有3個孩子，最年長是兒子，其次是女兒，第三個性別不詳。美國NBA前球星洛文（Dennis Rodman）2013年訪朝後提過金正恩有個女兒叫「Ju-ae」；音譯漢字可喚作「主愛」、「朱愛」等。

朝鮮要求與「主愛」撞名者改名

美國自由亞洲電台上周五報道，朝鮮當局要求平安北道、平安南道等地名叫「主愛」同音字的女性在一周內改名，情况就像金日成年代，不用「日成」為名，金正日時期，強迫叫「正日」者改名，金正恩上台也無人叫「正恩」。

（綜合報道）

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