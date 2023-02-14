美籲公民離俄 稱有遭任意拘捕風險

指當地開始缺現金 電匯因制裁難實行

美國大使館發聲明稱，俄羅斯安全部門已用莫須有罪名拘捕多名美國公民，並透過秘密審訊或沒有提供可信證據下將他們定罪。聲明又稱，俄當局可能針對從事宗教工作的美國公民執法。聲明提到，美國信用卡和扣帳卡在當地已無法使用，更有報道指當地已開始出現現金短缺，電匯亦因美國對俄羅斯銀行實施制裁而難以實行。美國大使館呼籲現居於俄羅斯或在俄旅遊的美國公民立即離境，其他國民也不要前往當地。

美國政府以往曾經多次警告國民離開俄羅斯，最近一次是在去年9月俄總統普京下令實施局部動員令之後。俄羅斯聯邦安全局上月表示，已對一名涉嫌從事間諜活動的美國公民展開刑事調查。

烏數據：日均824俄兵戰死

另一方面，英國廣播公司（BBC）周日報道，烏克蘭公布的最新數據顯示，本月每日平均有824名俄兵在烏克蘭戰死，為開戰首周後的最高，這數字亦較去年6月和7月的數據多4倍。英國國防部表示，有關數據「可能是準確的」，認為最近俄兵死亡人數增加可能有多個因素，包括缺乏訓練、協調及前線資源不足，但烏克蘭士兵的折損率仍然很高。

英國《衛報》周日則引述中東國家消息人士報道，去年11月俄羅斯官員及工程師到德黑蘭，挑選了6架「遷徙者-6」無人機及12架「見證者-136」和「見證者-129」無人機，伊朗隨後利用小船和國營航空公司偷運這些先進武裝無人機到俄羅斯。

（法新社/美國駐俄大使館網站/衛報）

（俄軍侵烏）