土災民危樓避寒 卡塔爾捐世盃臨時屋

震後7天奇蹟 港救援隊救第四人

雖然再救出生還者希望極渺茫，但土耳其災區仍傳出喜訊。救援隊昨在鄰近震央的加濟安泰普省救出一名被困約達170個小時的40歲婦人；在赫拉曼馬拉什（Kahramanmaras），救援人員也發現被困倒塌樓宇的兩女一嬰。香港派出的救援隊昨天在哈塔伊搜索期間，亦成功在瓦礫下再救出一名生還者，令特區救援隊救出的被困者增至4人。周日晚在哈塔伊省，另有被困163個小時的62歲婦人和7歲男孩分別獲救。

土耳其10省受災，災民最少1350萬，但入住臨時庇護所的只有100多萬人。災區許多災民暫棲自搭棚子和車內，帳篷供不應求，攝氏零下低溫亦令人難受。伊斯肯德倫港（Iskenderun）61歲居民阿巴斯原來居住樓宇沒倒塌，但因擔心不安全，他在學校花園的椅子上睡了一星期。一些災民坦言因為他們無處容身，寧願冒險重返在地震中損毁、未經評估確定安全的「家」。

在土耳其南部阿達納（Adana）的埃爾索伊說：「我們在帳篷待不下去。晚上很冷，要是睡帳篷，我的手抱孩兒會病的，所以我們得回家。」惟她原住樓宇電梯電纜已斷，牆壁有明顯裂縫。

土耳其總統埃爾多安承諾將於這幾星期開始重建。卡塔爾周日宣布給土耳其和敘利亞災民捐出由貨櫃或車屋改裝的1萬組臨時房屋，首批昨天循海路運往土耳其。這些臨時房屋於去年底舉辦世界盃期間使用過，早已預定賽後捐出。總部設於丹麥的全球最大貨櫃航運公司馬士基（Maersk Line）上周五也捐了約1000個改裝貨櫃箱到土耳其，供災民臨時棲身。

本港深水埗及大埔民政事務處等亦響應土耳其駐港總領事館早前號召，昨天把市民捐贈的物資送到葵涌的指定物流倉再轉送災區。

（法新社/衛報）