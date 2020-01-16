WSJ：美悄溝通 華外交官疑惑「氣球是誰的？」

報道引述知情中國官員稱，在2月1日，也就是拜登政府公開有關中國氣球消息的前一天，中美曾有溝通。上述中國官員說，由於美國國務卿布林肯原本將在2月初那個周末前往北京，出席包括與中國國家主席習近平會晤在內的會議，中國政府最不希望看到的就是發生危及此次訪問的國際事件。該中國官員稱，一個緊迫的問題是，「這個氣球是誰的？」

報道指出，2月1日晚布林肯和美國常務副國務卿舍曼向中國駐美大使館臨時代辦徐學淵通報了美國發現該中國飛行器一事，以及拜登政府將發表一份公開聲明。據知情人士稱，徐學淵和其他使館官員對所獲資訊感到意外。

未排除「風吹」 疑藉機窺軍事

在隨後的幾個小時裏，中國外交部和政府其他部門之間作了協調，最終一份由習近平簽署的聲明公布。聲明稱該氣球用於氣候研究並偏離了航線，中國對這一事件感到遺憾。

中國外交部在華盛頓時間2月3日上午發表了這一有「和解意味」的聲明，當時距北京方面首次獲知該事件已過去近36個小時。

中國的說法遭到美國懷疑。但即使是美國官員也承認，他們不知道中國政府最初是否打算讓這隻氣球在冒險飛越阿拉斯加後向南飛越美國腹地，還是真的是被風吹離原定路線。這些官員認為，即使如此，中國人似乎正好見機行事，巧借這次飛行來窺探氣球經過的美國敏感軍事地點。

一名美國官員說，「該氣球有其目的，其移動路線有投機性」。美國官員認為，在如何處理這一事件的問題上，中共高層和軍方領導層似乎都很混亂。

（華爾街日報）