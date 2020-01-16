美再射飛行物 京指去年逾10美氣球犯境 F-16戰機休倫湖上空擊落目標 官員：八角形有繩索懸垂

美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）周日公布，一架美軍F-16戰機當地時間周日下午2時42分（本港時間周一凌晨3時42分）在休倫湖上空發射AIM-9X「響尾蛇」導彈擊落該物體。他指選擇在休倫湖（Lake Huron）上擊落飛行物，是減少影響地面民眾及增加收集殘骸機會。他又指飛行物在2萬呎上空飛行或影響國內航空交通，亦可能具備監視能力；基於該飛行物的飛行路徑，它可能飛過蒙大拿州時途經敏感軍事地點附近。路透社引述匿名官員稱該物件結構呈八角形，有繩索懸垂但沒有可識別的負載物。

美國有線新聞網絡（CNN）周日引述高級官員報道，第四個飛行物最早上周六（11日）晚由北美防空司令部（NORAD）及美國北方司令部（USNORTHCOM）在蒙大拿州上空首先發現，戰機遂出動調查。聯邦航空管理局（FAA）短暫封鎖蒙大拿州哈佛（Havre）附近空域。然而戰機當時未有發現任何與雷達指示相關的物體。

及至周日，國防部重新取得雷達識別後偵測到該物體飛過威斯康星州和密歇根州。官員稱飛行物路徑及其高度令人憂慮或會對民航飛機構成威脅，美國總統拜登其後下令擊落該物體。

北美防空司令部提高雷達靈敏度

美國自2月4日擊落美國所指的「中國監控氣球」後，短時間內再發現多3個不明飛行物，《紐約時報》周日指目前未能解釋飛行物具體是什麼，但美加軍方自中國氣球入侵領空後，高度警惕地標記過往或予以飛過的物體。北美防空司令部在「間諜氣球」越境後提高雷達的靈敏度，因此偵測到的物體數目大增，這亦表示NORAD正搜索更多入侵情况。另外，美國傳媒前日引述官員報道，NORAD將於周二（14日）在首都華盛頓周邊地區舉行防空演習。

接連多個飛行物事件加劇中美關係緊張，中國外交部發言人汪文斌昨在例行記者會重申中國民用無人飛艇誤入美國領空，完全是「不可抗力」導致的意外和偶發事件，美方2月4日擊落氣球做法完全是濫用武力，過度反應。他又稱美方氣球非法進入別國領空亦司空見慣，僅去年以來，美方高空氣球10多次非法飛越中國領空。

京促美反省停抹黑 華府否認指控

美國周一否認中方指控。國家安全委員會（NSC）發言人在Twitter指中方的指控不實；國務院稱中方的說法是試圖減少間諜氣球風波所造成損害的又一例子。

（路透社/CNN/Politico/華盛頓郵報）