建築法形同虛設 專家料僅一成合規

業界指設計、施工、檢查問題皆嚴重

英國廣播公司（BBC）引述網傳地震塌樓片段，指其中一幢倒塌住宅大廈位於馬拉蒂亞（Malatya），剛於去年落成，相信為推銷該大廈物業的廣告聲稱該建築符合最新地震規定，用料及做工一流。

土耳其西北部城市伊茲密特（Izmit）在1999年發生7.6級地震，造成1.7萬人死亡後，政府收緊建築規定，到2009年又成立災害應急管理局（AFAD）協助應對天災，承諾制訂新建築標準和加強現有建築物結構的計劃。惟去年底發生5.9級地震後，該國工程師及建築師工會發聲明，指土耳其未能防患未然，設計、施工及檢查這3個安全施工支柱在法律和執行上都有嚴重問題。

倫敦大學學院學者亞歷山大（David Alexander）分析認為，這次倒塌的幾乎所有建築物都不符合任何合理預期的抗震建築規範。

全球結構工程和災害管理公司宮本國際（Miyamoto International）結構工程師宮本（H. Kit Miyamoto）稱土耳其1997年通過法規，要求使用延性混凝土興建建築物，這物料在遇上地震時會更有韌性，但估計土耳其全國僅十分之一建築物符合標準。

（Time/BBC）