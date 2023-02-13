「抗震樓」不抗震 土查地震罪行拘百人 災民轟政府縱容「豆腐渣」

截至今晨約1時，土耳其的地震死亡人數已超過2.9萬，同受波及的鄰國敘利亞亦有逾3500人死。土耳其震區有約6000幢建築物在這次地震中倒塌，被指與建築工程差勁有關，有民眾對貪腐的建築物偷工減料以增加利潤，以及政府「特赦」那些興建不符合新規範住宅大廈的建築商大感憤怒。《金融時報》引述有土木工程師表示，土耳其東南部很多建築項目都沒採取足夠抗地震措施。

反對派斥政府合約「益自己人」

在地震中失去母親的男子科帕拉爾（Mesut Koparal）不滿政府未有採取更多行動確保建築物妥當地興建，其鄰居切利克（Mehmet Celik）認為最大問題是未按規範興建的建築物獲「特赦」，指政府偶爾放生讓一些建築物變得合法。反對派亦多次批評政府放生差劣的建築，及傾向對忠於總統埃爾多安的人批出合約。

土耳其警機場拘擬出國建築商

司法部長博茲達（Bekir Bozdag）上周聲言會向所有疏忽犯錯的人究責。阿納多盧通訊社前日稱，司法部已授權約150個地方檢察官辦公室成立地震罪行調查小組，調查與倒塌建築物相關的承包商、測量及其他專家，確保他們不會逃離國家或銷毁證據。地方傳媒報道，加濟安泰普省和桑利烏爾法省警方拘捕包括建築承包商等12人；阿達納省檢察官就調查建築物倒塌下令拘留62人，而迪亞巴克爾的檢察官亦尋求拘捕33人。

哈塔伊省一幢12層高、有250間住宅的大樓在地震中完全被毁，估計有數十人喪生。涉事大樓建築商焦什昆（Mehmet Yasar Coskun）上周五在伊斯坦布爾機場準備離國前往黑山時被拘留。焦什昆向檢察官稱其大樓獲地方及省政府批出許可及審查，其代表律師指他被捕主因是民憤愈來愈大。土耳其族控制的北塞浦路斯政府（不獲國際普遍承認）表示，有兩名建築商在當地被捕；他們有份在阿達納參與興建的一幢14層高大樓在地震中倒塌。

土耳其智庫Tepav分析員科魯（Selim Koru）稱鑑於建築業在土耳其的重要性，質疑當局會否對建築業大規模究責；《金融時報》引述官方數據，指建築業佔土耳其經濟產出約5%。

（路透社/紐約時報/金融時報）