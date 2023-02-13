戰下取外籍 俄婦湧阿根廷「生育旅遊」

一班機33人妊娠晚期

阿根廷國家移民局長卡里尼亞諾（Florencia Carignano）上周五（10日）受訪說，特地到阿根廷產子領護照的俄羅斯孕婦「數量確實非常驚人」。她說之前一天飛抵首都布宜諾斯艾利斯國際機場一班機，有多達33名以旅遊名義入境的俄國婦人已懷孕32至34周之間，顯然準備在該國產子。她表示去年有21,757名俄國人到阿根廷，當中10,500人是孕婦，最近3個月有5819名孕婦。約有7000名俄婦在分娩回國前，委託了阿根廷的律師為新生兒和父母夫婦辦理阿根廷國民身分和申領護照。她擔心阿根廷倘不開始控制批發護照，其他國家會「不再信任」阿根廷護照。

阿根廷是最容易入籍的國家之一。任何嬰兒在該國出生即獲公民身分，其父母亦可獲加快入籍程序，逗留滿兩年便成。阿根廷護照可供短期免簽逗留英國、日本、歐盟成員等171國，要申辦美國長期簽證也不難。相比之下，俄羅斯護照僅87國免簽證，俄軍侵烏後俄人受制裁，外遊範圍縮窄，申請簽證亦變艱難。而阿根廷批准俄國人免簽證逗留90天，加上醫療保健和西方教育水平高，遂成俄婦「生育旅遊」熱門地。

中介收費9500港元起

阿根廷有些中介公司專為俄孕婦辦理證件、安排接送住宿和醫院、提供傳譯員或當地語言課程等的生育旅遊服務，收費約9500至7.6萬港元。一名中介稱，服務需求自開戰增加，其公司所接預約已排期至今年5月，每天有十多名俄國孕婦到埗；阿根廷的醫院亦已印發俄語廣告。

阿根廷也懷疑生育旅遊牽涉犯罪活動。上周六有報道指警方行動發現不法分子以3.5萬美元（約27.3萬港元）為俄孕婦及其配偶製造逗留阿根廷的假文件。

（彭博社/BBC/衛報/Meduza）

（俄軍侵烏）