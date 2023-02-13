美加強亞太部署 與巴布亞新幾內亞商防務合作

西方關注中國大陸對台灣的意圖，以及北京在南海的廣泛主權聲索。美巴兩國在此氛圍下展開防務合作談判。美國國務院表示，雙方談判代表上周一至五（6至10日）在夏威夷檀香山會面，討論DCA。

國務院說，協議談判完成並正式簽署後，「將成為兩國加強安全合作及進一步強化雙邊關係的基礎框架」，強調協議將改善巴布亞新幾內亞部隊軍力，並增加地區的安全與穩定。

為抗衡中國，美軍近期調整亞太地區軍力部署，上月大規模調整在日本的軍事部署，兩周前菲律賓同意開放更多軍事基地供美軍使用。

小馬可斯：接「菲日美締約」提議

昨結束5天訪日本行程的菲律賓總統小馬可斯接受《日經亞洲》獨家專訪指出，由於菲律賓與台灣地理位置相近，一旦台海發生衝突，「很難想像」菲國不被捲入。他接受日本共同社專訪時透露，接到了菲律賓與日本、美國3國締約以應對世界「危險局勢」的提議，表示將該提議視為強化合作和同盟的一環，「回到菲律賓後一定作探討」。

（路透社/日經亞洲/共同社）