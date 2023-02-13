兩國領袖授權 美射落闖加飛行物 內媒另稱山東通報有發現「準備擊落」 官方未詳言

白宮上周六聲明指，美國總統拜登和加拿大總理杜魯多經小心考慮和軍方建議後，批准擊落在北美上空的不明無人物體。杜魯多同日在社交平台Twitter表示，當天下午曾與拜登通電話，他「下令擊落侵犯加拿大領空的不明物體」，加軍會回收和分析殘骸。《紐約時報》引述美國國防部官員表示，物體上周五被雷達發現時正飛越阿拉斯加，當局在前天它進入加拿大空域後持續監察。

事發加國西北育空 美軍連續兩天行動

加拿大防長阿南德（Anita Anand）上周六在記者會交代，加拿大多架F-18戰機與美軍F-22戰機上周六分別出動，於美東時間下午3時41分（本港周日凌晨4時41分），於離美國邊境約161公里的加拿大育空（Yukon）地區中部上空擊落涉事不明飛行物。加軍總參謀長艾爾確認，物體由美軍F-22所發射的一枚AIM-9X「響尾蛇」導彈擊落。

阿南德表示，該物體似乎呈小型圓柱體狀，比本月4日美方擊落的（中國）氣球細小，其飛行高度約1.2萬米，「對民航機安全構成合理威脅」。她未有確認物體是否來自中國，指目前判斷其來源仍為時尚早。美國參議院民主黨領袖舒默昨表示，該國國安官員相信最新幾次在北美偵測得的不明飛行物是氣球。

美加合作機制 北美防空司令部首度擊落

阿南德又指出，這是首次有NORAD行動擊落空中物體。NORAD與美軍北方司令部聯合聲明稱，上周六另外在美國蒙大拿州一帶發現「雷達信號異常」後，下令戰機升空調查，但並無發現任何物體。行動期間美國聯邦航空管理局（FAA）短暫封鎖該州哈佛（Havre）附近空域。《紐約時報》引述美加官員承認，近期對北美出現的不明飛行物加強警惕或會引致誤測。

NORAD是美加兩國軍事指揮架構，負責北美的航天警報和管制以及海事警報，其總司令由兩國政府首腦委任，並對他們負責。在協議下，兩國戰機可互相在對方空域內執行防空任務，並在有需要時對侵犯北美空域者發射空對空導彈。

阿南德上周五到華盛頓與美國防長商討跟進擊落中國氣球事件。該氣球一開始是經NORAD追蹤和分析。阿南德稱事件突顯了兩國去年宣布投入約400億加元（約2345億港元）提升NORAD以及北美防衛能力的重要性。美國助理防長多爾頓（Melissa Dalton）上周四出席參議院撥款委員會聽證時講解，計劃與加方共同引入名為「十字弓」（Crossbow）的新感應系統，以提升NORAD偵測空中威脅的能力。

報道指山東區海洋局確認 市級稱不清楚

另外，中國「極目新聞」昨報道指山東青島即墨區海洋發展局發通知稱，日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落。即墨區海洋發展局工作人員昨晚告訴「極目新聞」記者確有此事，具體是什麼不明飛行物，他們「正在核實」。青島市海洋發展局工作人員向極目新聞記者表示不清楚具體情况，「如果事情屬實，後面可能會有發布」。

（CNN/紐約時報/CBC/衛報/新浪網）