拜登晤巴西總統 攜手護民主救雨林

聯合聲明重申兩國加強民主、提倡人權及解決氣候危機的想法。其中，美方表示擬為保育亞馬遜雨林的項目提供資金，包括初步支持亞馬遜基金。該基金為雨林永續發展於2009年設立，由巴西管理，獲挪威、德國支持，惟在巴西上屆博索納羅政府執政期間凍結，到盧拉上台後重啟。拜登2020年競選時承諾致力與國際伙伴合作籌集保護亞馬遜雨林的200億美元（1560億港元）基金。路透社表示，巴西政府消息人士透露美國初步計劃捐出5000萬美元（約3.9億港元）。

亞馬遜雨林因博索納羅執政期間促進開發、管控不力，曾大幅萎縮。盧拉矢言於2030年前實現「零毁林」。上周五發表的巴西官方衛星數據顯示，盧拉執政頭1個月雨林的萎縮幅度已大幅低於去年1月61%。

沒提博索納羅去留問題

另外，針對2021年1月6日的美國國會山莊騷亂和今年1月8日的巴西首都騷亂，拜登向盧拉表示兩國鞏固的民主制度俱備受考驗，兩國該繼續捍衛作為國家政策核心的民主價值觀，不僅在西半球，而且在世界各地，並且反對政治暴力。不過，兩人沒處理仍逗留於佛羅里達州的巴西前總統博索納羅去留問題。

（法新社/路透社）