被遺忘災區 敘4天沒救援 聯國秘書長抵阿勒頗 促開放人道通道

敘災民靠雙手挖瓦礫

昨晚最新數據顯示，地震造成土敘兩國超過2.5萬人身亡，其中敘利亞有3553人死亡、530萬人無家可歸。敘利亞政府控制區災後至今有數十架飛機運抵賑災物資，但美國《華盛頓郵報》上周五（10日）報道，反政府游擊隊控制的西北部災區，連續四個晝夜沒有一支國際救援隊到達。災民只能靠自己的一雙手去挖掘瓦礫救人。

以金德里斯鎮（Jinderis）為例，迄上周五早上當地合共挖出了850具屍體，但仍有數百人失蹤，一名挖土尋子的父親請求記者幫忙聯絡聯合國前往救助。《阿拉伯新聞》昨天報道，塔盧勒（Al Taloul）的災民在天寒地凍下，兼受地震毁家和地震毁壩被洪水淹浸之苦，迫切需要糧水和庇護所。

「白頭盔」斥聯國不救災屬「犯罪」

敘利亞民防組織「白頭盔」正援助那些地區。其負責人薩利赫上周五抨擊聯合國沒有向敘利亞西北部人民提供任何地震救濟是「犯罪」。

敘利亞經過12年內戰，摧毁了大量醫院兼致缺水斷電。人道組織要在敘利亞境內前往非政府控制區活動，受敘利亞政府限制。而由土耳其進入該帶地區，僅靠巴卜-哈瓦（Bab al-Hawa ）過境站。國際移民組織上周四（9日）起分兩支車隊共20輛卡車，穿過該唯一毋須通過政府控制區的人道救援走廊，向西北部送出帳蓬、毛氈、太陽能電燈等救援物資。不過那是災前原定派發物資，沒有糧食，也沒有針對地震的救濟品。

巴沙爾政府籲撤制裁救災

聯合國難民署上周五（10日）呼籲涉事各方容許人道援助進入敘利亞反政府游擊隊控制區。聯合國秘書長古特雷斯促請安理會授權，開放更多的土敘跨境人道救援通道，他昨日亦帶同37噸應急醫療物資，到敘利亞的阿勒頗（Aleppo）視察災情，並稱會有更多物資陸續到達。土耳其則表示正着手開放兩條新路線前往敘利亞的反政府游擊隊控制區。

敘利亞政府上周五表示，已批准人道救援物資送往非政府控制的地震災區，但呼籲西方撤銷制裁促進救災。美國財政府上周四宣布為敘利亞地震賑災豁免制裁180天。

（衛報/路透社/法新社/華盛頓郵報）