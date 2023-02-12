俄反戰女記者換乘7車出逃 靠星光引路

新聞直播舉反戰標語 克宮示威遭軟禁

奧韋斯揚尼科娃（Marina Ovsyannikova）曾任職國營電視台第一頻道編輯，去年3月電視台直播新聞期間，她在主播後面手持反戰標語抗議俄軍侵烏，其後被罰款。她7月在克里姆林宮附近示威，8月被控散播針對俄軍的「假信息」，被軟禁在家，還面對最高10年監禁可能。奧韋斯揚尼科娃表示，去年10月在面臨審訊前一周的晚上，她在無國界記者協助下，共換乘7輛車逃亡，所乘的最後一架車行駛期間陷入泥裏，「我們被迫徒步在黑夜中行走，靠星光來導航」，還要避開巡邏的邊境守衛，最終成功逃到邊界。

奧韋斯揚尼科娃稱，直至最後一刻她才想離開國家，「俄羅斯依然是我的祖國，但這些戰犯沒給我選擇的機會，不是坐牢，就是流亡」。她目前與女兒住在法國，坦言並非無所畏懼，也擔心被俄羅斯當局暗殺，為安全起見，會在不同的安全屋居住。奧韋斯揚尼科娃稱，童年非常艱難，小時候住在車臣，其房子在俄羅斯軍事行動中被摧毁，她被迫與家人逃亡，這段經歷促使她反對俄軍侵烏。她說，在電視上舉起反戰標語，因她想「戳破俄羅斯的宣傳泡沫」。

她還說，希望烏克蘭能戰勝，並看到俄羅斯領導人在海牙接受戰爭罪行法庭審訊。

（法新社/BBC/華爾街日報）

（俄軍侵烏）