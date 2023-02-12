美12州擬禁中國人買樓 京斥違市場原則

得州於2021年禁止了中國等敵對國家人士在當地進行基建交易。去年11月，該州共和黨議員又提案基於國家安全而禁止中國、俄羅斯、朝鮮、伊朗人擁有物業。得州州議會華裔眾議員吳元之（Gene Wu）上周五表示，美國擊落中國氣球引起的中美關係緊張，恐怕會進一步促成該州限制外國人持有房地產。他說：「有些人正以緊張升高為藉口，把這個族群當作目標。具華裔血統的人和中國政府是兩回事。」

佛州、阿肯色、南達科他、北達科他、蒙大拿等至少11個州亦正研究立法限制中國人、中資企業和中國政府置業。民主黨聯邦參議員特斯特（Jon Tester）向美聯社表示，他支持把外國人購置農地等房地產投資，納為國家安全決策因素，說：「我們不想中國人擁有我們的農地。那牴觸糧食安全，牴觸國家安全。」

中國外交部發言人毛寧上周五回應，指美方「泛化國家安全概念」，違背市場經濟原則和國際貿易規則，有損外界對美國市場環境信心。

（中新社/路透社）