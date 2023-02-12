美擊落阿拉斯加「不明高空物體」 國防部：威脅民航安全 非因政治壓力

白宮國家安全委員會發言人柯比（ John Kirby）上周五稱，前一天首度發現上述不明飛行物在領空約4萬呎（1.2萬米），「對民航飛行構成威脅」，美軍當天及前天早上兩次出動包括F-35戰機飛至不明物上方及周圍了解，機師評估它為無人駕駛器。柯比稱五角大樓上周四向拜登報告事件，後者聽從建議下令軍方擊落。

國防部發言人賴德（Patrick Ryder）表示，兩架F-22「猛禽」戰機從阿拉斯加安克雷奇升空，其中一架於美東時間前日下午1時45分（本港昨凌晨2時45分）發射一枚AIM-9X響尾蛇空對空導彈，機師其後確認物體掉落至近加拿大的北冰洋。美國有線新聞網絡（CNN）引述一名華府官員解釋，事發位置不需過多考慮物體碎片掉落時對地面的傷害，選擇待白天行動是因有日照之便。拜登其後形容過程「成功」。加拿大總理杜魯多亦接獲報告，支持美方行動。

體積如小型汽車 沒監控設備

賴德稱，美軍北方司令部開始追蹤時，物體正向東北移動，國防部暫未掌握物體的「性能、目的和來源」等詳情，指它大小有如一輛小型汽車，體積和形狀不似本月4日在南卡羅萊納州對出海岸擊落的中國監察氣球，稱擊落不明物的決定是基於它飛行高度可能威脅到民航客機，否認政府受到政治壓力才迅速行動。柯比稱，暫未清楚該物體為國家、企業，還是私人擁有，指它不似具有機動力，只是隨風飄動，當局將回收物體碎片調查。美國廣播公司引述官員稱，該不明物灰色，呈圓柱形，似乎沒有推進器。CNN引述一名美國官員稱，該物體似乎沒任何監控設備。

《紐約時報》引述多名華府官員透露，不明物體上周四被發現時正以時速32至64公里向北極飄移，侵犯美國領空的時間較短，因此未能辨認其為何物，他們相信有可能是氣球，但國防部一名官員稱，物體墜落結冰的海面時斷成碎片，未知是否氣球、無人機或其他東西。

美制裁6中國公司及研究機構

另外，中國「間諜氣球」事件持續發酵。美國商務部上周五將5間中國公司和一間研究機構列入貿易黑名單，指它們協助中國解放軍發展包括氣球及飛船在內的航天項目，6個實體將被限制獲取美國部件和技術。美國商務次長埃斯特維茲（Alan Estevez）形容，此舉是直接回應中國政府使用高空氣球作監控。

（CNN/紐約時報/華盛頓郵報）