斥救援不力 災民叫總統「勿來拜票」

指「命運安排」 惹淡化人禍非議

「現時發生的事是命運安排的一部分。」埃爾多安周四前往另一重災區卡赫拉曼馬拉什省慰問災民時的辯解，令人想起他同樣以「命運安排」字眼評論去年10月阿馬斯拉煤礦爆炸事件，惹來淡化人禍的非議。今次地震確是天災，但建築物紛紛崩塌的事實，令掌權多年的埃爾多安難以擺脫外界對人禍的質疑聲音——例如他任內見證國內「起樓潮」，但地震反映當局在監管防震安排上涉嫌失職，最新焦點便是繞過規管放行興建的「建築特赦」問題。

災民看不到政府救援，也損及埃爾多安民望。阿德亞曼省的耶爾德勒姆（Mehmet Yildirim）批評，直至地震次日的下午兩點前，都沒看到任何救援人員，他說：「沒有政府、沒有國家、沒有警察、沒有士兵。你真丟人現眼，你讓我們自生自滅。」有救災的當地義工也慨嘆，民眾要自行拖出親屬的遺體，「為什麼政府在這樣的日子沒有展示能力？」

埃爾多安昨日再承認救災不夠快，但強調倒塌的建築物太多。他之前又強調不可能為這樣的災難預作準備，並繼續炮轟批評當局救災表現的「挑釁者」。

（法新社/衛報/BBC）