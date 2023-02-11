港救援隊抵埗 國際紅十字會募捐17億

災地遇雪 電力燃料衛生設施受影響

童靜漪昨在港台《千禧年代》指，當地目前天氣寒冷並下雪，電力、燃料及衛生設施均受影響。她指出，無國界醫生一直有在敍利亞西北部提供服務，現時亦在災區協助治理傷者，已在當地設立3個流動診所及調動90部救護車；當地目前最缺食物及毛氈，組織已向有需要災民派發物資，約2500個家庭受助。童又指，據無國界醫生經驗，災區在3至6個月後爆發霍亂等傳染病機會很高，組織已準備展開長期應對工作。

另外，香港紅十字會指出，國際紅十字會已從其緊急賑災基金撥款300萬瑞士法郎（約2550萬港元）支援賑災，香港紅十字會亦撥出40萬港元，其中包括購買3765張熱氈供災民使用。香港紅十字會又稱，現時搜救及賑災工作處於關鍵階段，國際紅十字會已向全球發出緊急募捐呼籲，盼社會各界及市民慷慨解囊，目標為2億瑞士法郎（約17億港元），捐款詳情可瀏覽bit.ly/3IdaWGZ。