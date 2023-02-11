土國地震死亡數超2.2萬 兩女受困近百小時獲救

台灣消防署昨表示，身在土耳其的台灣搜救隊前日凌晨與土耳其搜救隊在重災區阿德亞曼（Adiyaman）一棟倒塌民宅內，發現一名被困約100小時的35歲女子，經約19小時努力把她救出。女子的父親激動地與台灣救援隊員擁抱答謝，場面感人。另外，安塔利亞大都會消防局前日亦發聲明說，震後90小時救援人員在南部哈塔伊省（Hatay）一個建築物的廢墟「聽到瓦礫堆下傳來聲音」，之後救出10歲女童薩拉姆（Hilal Saglam）。

獲救女嬰名「奇蹟」 數千人願收養

另一方面，地震後在敘利亞災區瓦礫下出生的女嬰阿亞（Aya，在阿拉伯語的意思是「奇蹟」）周一在金代里斯（Jindayris）市倒塌樓宇瓦礫下獲救時，臍帶仍與母親相連，獲救的影片在網上瘋傳。阿亞的父母和4名兄弟姐妹罹難，甫出生即成為孤兒，境况堪憐，數以千計民眾已表示願意收養她。

至於感動全球的土耳其父親握着瓦礫下亡女手掌照片。拍照的法新社攝影記者阿爾坦（Adem Altan）前日講述經過，稱震後翌日他在赫拉曼馬拉什（Kahramanmaras）見到漢切爾（Mesut Hancer）在天寒地凍下仍坐在廢墟，緊握15歲女兒厄爾馬克（Irmak）的手不放，當漢切爾見到阿爾坦時，主動叫他拍攝，說要讓世界看看他和土耳其的悲傷。阿爾坦直言當時禁不住哭起來。

（CNN/法新社/中通社/中央社）