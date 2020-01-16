CNN：華視近太空為新軍事化陣地

報道引述中國《解放軍報》2018年3月一篇報道形容：「隨着現代高新技術的快速發展……近太空也已經成為現代戰爭的一個新戰場，是國家安全體系的一個重要環節。」CNN又指身兼中共中央軍委主席的中國國家主席習近平早於2014年便指示「加快建設一支空天一體攻防兼備的強大人民空軍」，而中國軍事專家視近太空為連結天空和太空的重要區域。

CNN表示，中國除研發太陽能無人機、高超音速載具等先進飛行器外，同時亦重拾數十年前的舊有技術，應用平流層飛船和高空氣球等「重量輕於空氣的飛行器」於近太空。

美31架U-2偵察機制衡

另一方面，五角大樓今次依靠冷戰初期設計的U-2偵察機監控飛越美國領空的中國氣球。美國指飛越美國領空的中國氣球在1.8萬米至2萬米高空飛行，而《華爾街日報》報道，U-2可在約2.1萬米高空飛行，其飛行高度為現今所有美軍軍機中最高。今次美國空軍出動的兩架該款機體可在氣球上方和周圍飛行、偵測、描繪，以至干擾氣球所接收或產生的電子信號。該機在美軍服役至今近70年，多次避過退役命運。報道引述美國公開檔案顯示，U-2曾多次飛越蘇聯上空。美軍在為該款機體提升感應器和隱形等性能後，至今仍有31架服役。

（CNN/華爾街日報）