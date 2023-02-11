美兩黨譴責犯境 拜登：領空沒重大漏洞

發起決議案的眾議院外交事務委員會主席、共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）指中國偵察氣球距離地面約6萬呎（約18公里），肉眼看得見，是明目張膽監視美國。決議案呼籲行政部門積極阻嚇外國敵對勢力在美國領土或領空展開蒐集情報和其他惡意行為，及就這次事件向國會報告，亦要求政府整理近年所有已知中國侵犯美國領空事件，以及中國政府在全球使用類似偵察氣球的資料。

參議院周四舉行的聽證會上，蒙大拿州民主黨參議員特斯特（John Tester）要求出席聽證會的國防部官員解釋為何不盡早處理事件。阿拉斯加共和黨參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）亦質問為何拜登要到氣球離開阿拉斯加，從加拿大飛往美國時才收到簡報。國防部代表拒絕公開回應多項問題，但指他們追蹤到氣球路徑，保護及隱藏美國國家安全敏感的區域。

拜登周四表示，不認為中國間諜氣球飛過美國領空是重大安全漏洞。他又表示軍方憂慮在陸地上空擊落氣球，殘骸會墜落有人居住地區，而他指示軍方可擊落時就擊落，認為軍方最終作出了明智決定。

（路透社/中央社）