美：中國氣球有天線可收集通訊 華外交部重申屬民用飛艇 意外闖美

指氣球屬「中國解放軍氣球隊」

赴5大洲逾40國蒐集情報

美國國務院文件表示，美軍上周六出動F-22戰機擊落中國氣球前，曾派出多架U-2偵察機進行追蹤和研究。一名國務院官員周四向傳媒作簡報時表示，U-2偵察機拍得的精細影像顯示氣球的負載裝置「顯然作情報監控用途，並非氣象氣球所搭載的儀器」，指其「有多組天線，包括其中一排可能具備收集和地理定位通訊的功能」。該官員又表示氣球負載物上的太陽能板「大得足以為多個收集情報的感應器供應所需能源」。

美官員：製造商與華軍方有關連

研制裁支持氣球入境者

該官員又表示，美方相信氣球受解放軍控制，是中國派遣至全球5大洲超過40個國家蒐集情報資訊「氣球隊伍」的一部分，並「有信心氣球的製造商與中國軍方有直接關係」，指美方將「研究對支持氣球入侵美國領空的與解放軍有關中共個體採取（制裁等）行動」。

FBI高官：現證據極有限

美方仍繼續打撈氣球的負載物，美國多間傳媒日前引述一名聯邦調查局（FBI）知情高官表示，目前已回收的殘骸只含非常小量電子零件，「證據極為有限」，要評估氣球目的及如何運作為時尚早。彭博社昨引述消息報道，國防部和國務院等官員周四向國會報告，指氣球包含有英文字的西方製造組件。美國有線新聞網絡（CNN）則表示，報告亦提及中方在美方發現氣球後便停止了傳送資訊，華府官員相信氣球為中國提供比衛星蒐集效果更佳的照片和信號。

中國外交部發言人毛寧昨日在例行記者會上重申，涉事氣球是「無人民用飛艇」，屬於「因不可抗力誤入美國領空的意外事件」。她形容「美國國會的有關決議案純屬政治操弄和炒作，中方對此強烈不滿、堅決反對。毛寧周四曾回應指自己「沒聽說過什麼（氣球）『機群』」，指相關論調「是美方對中國進行信息輿論戰的一部分」，並反問「誰是世界上最大的間諜監聽監測國家，國際社會看得很清楚」。中國國防部發言人譚克非周四亦發表講話，表示「美方執意動用武力襲擊中國民用無人飛艇，嚴重違反國際慣例，開啟了惡劣先例」。

CNN：白宮認為習不知情

另外，CNN前天引述一名美方消息人士指，拜登政府暫認為中國國家主席習近平和解放軍高層對「施放氣球到美國」並不知情。

（綜合報道）