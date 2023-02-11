SpaceX禁烏軍用星鏈作攻擊

SpaceX向烏克蘭提供的星鏈（Starlink）網絡服務，是烏軍重要通信途徑。對於有報道指烏軍利用星鏈系統控制無人機，肖特韋爾（Gwynne Shotwell）強調SpaceX和烏克蘭的協議旨在讓星鏈用於人道主義目的，例如向受俄軍入侵影響的醫院、銀行和家庭提供網絡服務。她指烏軍即使利用系統來通信也無問題，但不得作攻擊用途。她指公司有方法防止烏軍以星鏈控制無人機，並已採取行動，但未具體說明，也拒絕回應星鏈去年在烏克蘭的故障情况是否與此相關。

烏抨擊 促「俄烏選邊站」

烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克翌日在Twitter批評SpaceX的決定。他強調在烏克蘭過去一年的抵抗後，企業需要在「站在烏克蘭和享有自由的權力之一方，並不尋求方法造成傷害」與「站在俄羅斯一方，及其殺人佔地的『權利』」之間作出選擇。

（路透社/中央社/CNN/衛報）

（俄軍侵烏）