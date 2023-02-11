俄石油減產禁售應對制裁 周五凌晨炸烏東能源設施 烏官：最密集一波

七國集團（G7）、歐盟及澳洲自去年12月5日起拒絕為每桶價格超過60美元（約468港元）的海運俄羅斯石油提供海上保險、金融及經紀服務，歐盟自周日（5日）起就買俄油設限及制定價格上限。

諾瓦克（Alexander Novak）周五發聲明表示：「如此前所言，我們將不會向直接或間接遵守價格上限原則的國家出售石油。就此，俄羅斯將在3月自願每日減產50萬桶石油。這將有助恢復市場關係。」他又指摘對俄石油限價是「西方國家破壞性能源政策的延續」。他表示，限價會限制石油產業投資增加，導致石油短缺，甚至波及全球經濟。

克里姆林宮指俄國曾就該決定與石油輸出國組織及盟友（OPEC+）部分成員討論，諾瓦克其後指俄國並沒舉行任何正式諮詢。有兩個OPEC+代表向路透社稱，組織沒計劃採取任何跟進行動。

另外，烏克蘭境內戰火有加劇趨勢。烏國官員及民眾周四表示俄國對該國多地發動無人機及導彈攻擊，當晚全國大部分地方都響起防空警報。中南部第聶伯羅彼得羅夫斯克州軍事行政長官雷薩克（Serhiy Lysak）及尼古拉耶夫州長維塔利‧金（Vitalii Kim）分別表示發現無人機蹤影。烏國空軍指，俄軍周四晚到周五凌晨向哈爾科夫州及扎波羅熱州發射35枚S-300導彈。扎波羅熱市署理市長科提耶夫（Anatoliy Kurtiev）稱，周五凌晨該市在1小時內受到俄軍17次攻擊，攻擊都針對能源設施，是自去年2月24日俄烏戰爭開打以來最密集的一波攻擊；美國有線新聞網絡（CNN）昨亦引述盧甘斯克州的軍事行政首長哈伊達伊（Serhiy Haidai）稱俄軍正在當地展開攻擊。

伊朗改裝自殺式無人機加強威力

另一方面，俄軍獲伊朗供應數以百計「見證者-136」自殺式無人機用於侵烏行動，英國調查組織「衝突軍備研究」（CAR）分析一架去年10月在敖德薩州檢獲、未有引爆的見證者-136無人機，並在本月發表報告，指伊朗顯然改裝無人機，所搭載的彈頭由數十塊金屬片及多枚彈藥組成，能造成大範圍破壞，藉此增加破壞發電站、配電網等設施的威力，並增加設施的維修難度。

（路透社/CNN/衛報）

（俄軍侵烏）