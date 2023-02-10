金正恩偕妻女閱兵 疑似新洲際導彈亮相

多枚「火星-17」展量產實力

朝中社昨發布的照片顯示，周三的閱兵展示了多達11枚「火星-17」洲際導彈。朝鮮2020年的閱兵曾最多一次過展示4枚火星-17，該導彈為朝鮮最大型的洲際導彈，外界推測射程遠達1.5萬公里，足可覆蓋整個美國本土。朝中社稱，朝鮮人民軍戰術導彈中隊、長程巡航導彈中隊、戰術核運用部隊各中隊及洲際彈道導彈中隊都參與這次閱兵，「展現了強大戰爭遏制力與反擊能力」，強調朝鮮軍方擁有足以「粉碎帝國主義暴政的絕對力量」。「絕對力量」是指核武。

美國民間衛星影像公司拍到的圖片可見，緊隨「火星-17」登場的是搭載中遠程導彈的流動發射車（TEL）。分析指出，朝鮮閱兵式上一般將威力強大的武器或新型武器安排在後尾亮相，該導彈可能是朝鮮日前試射的搭載固體燃料的新型洲際導彈。朝鮮一直尋求研發固體燃料洲際導彈，因它難以被發現及摧毁，發射的準備時間較液體燃料少。

美國卡內基國際和平基金會研究員潘達（Ankit Panda）指出，今次閱兵展示的洲際導彈數量多於以往，這與金正恩長期指示要大規模生產核武一致，反映朝鮮想證明其核力量並非如華府所稱的「有限」。 專報道朝鮮新聞的NK News稱，這「表明朝鮮正大規模生產新型導彈和重型發射器」。首爾梨花大學教授伊斯利（Leif-Eric Easley）稱，朝鮮試圖藉此宣布自己成為一個「成熟」核武國。

金正恩的夫人李雪主與女兒金主愛（譯音）周三均出席閱兵儀式，金正恩親自牽着女兒的手帶隊進場。金主愛去年底首次在官媒上曝光後多次亮相，引發外界猜測她是否成為正式接班人。中央社稱，朝中社昨日的報道對金主愛的稱呼也從先前的「尊貴千金」提升至「尊敬的千金」。

（法新社/韓聯社/中央社）