英揆指示國防部研供烏戰機型號

該名英國首相府發言人說，英國尚未就是否供應自家戰機作最終決定，將在未來數月先培訓烏克蘭機師駕駛英國戰機。辛偉誠昨重申，第一步是培訓烏國機師使用精密的設備，說英國將是首個訓練烏國機師駕駛北約標準戰機的國家。國防大臣華禮仕昨表示，英國不會即時向烏提供戰機，又指出供應戰機用於衝突可能需時數月。

俄：為下輪血腥後果負責

有推測英國可能向烏提供「歐洲颱風」（Eurofighter Typhoon）戰機。《華爾街日報》引述英國智庫皇家聯合研究所專家沃特林（Jack Watling）指出，類似「颱風」的戰機難管理，烏克蘭使用前又要先加長跑道，認為可在公路起飛的瑞典製單引擎戰機「鷹獅」（Gripen）是更切實可行選擇。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫昨表示，如果英國向烏克蘭提供戰機，俄方將視為英國、德國、法國加深對俄烏衝突的參與，將導致衝突升級和延長。俄塔斯社前日報道，俄駐英大使館警告英國若向烏提供戰機，「將要為下一輪升級的血腥結果，以及在歐洲和全球出現的軍事政治後果負責」。

（路透社/BBC/華爾街日報/塔斯社）

（俄軍侵烏）