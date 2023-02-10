名記者指美炸北溪 白宮否認 俄促解釋

在去年輸氣管損毁後，正發動侵烏戰爭而與歐美交惡的俄羅斯被懷疑是黑手，但克宮則指控是西方國家所為。瑞典和丹麥調查員指事件是蓄意所為，但沒表示認為誰要負責。赫什前日在其網誌發文，引述一名「直接知悉有關計劃」的匿名消息人士報道，指事件是美國總統拜登2021年12月與高級國安顧問討論如何回應預計俄羅斯的侵烏行動時，而有的構思。

指拜登旨在截斷俄氣供歐收入

赫什的報道稱，拜登目的是截斷俄羅斯藉供氣歐洲賺取數以十億計美元收入，同時美國亦相信管道給予俄國對德國及西歐政治影響力，會令俄國在侵烏後，有本錢削弱歐洲對烏克蘭的支援和承諾。報道指美國中情局（CIA）研究有關計劃，美方其後再接觸挪威研究合作可行性。最終藉去年6月舉行的北約聯合軍演作掩護，美國海軍在挪威協助下，把C4爆炸物安裝到輸氣管，並於9月26日一架挪威海軍P8偵察機到相關水域投下聲納浮標，藉發出的信號引爆。

白宮國家安全委員會（NSC）發言人周三指赫什的報道「完全虛構」，中情局亦稱報道「完全錯誤」。挪威外交部就赫什聲稱政府支持有關行動一事，亦指其說法錯誤。但俄羅斯外交部周三表示，美國需就事件的角色回應外界疑問，克里姆林宮發言人佩斯科夫昨稱赫什的報道值得更多關注，對西方傳媒未作更全面報道感驚訝。佩斯科夫稱：「世界須找出誰執行這是破壞行動的真相。這是個非常危險先例，如有人做過一次，他們就可在世界其他地方再做一次。」

赫什揭越戰美軍屠殺 獲普立茲獎

赫什為全球知名調查報告記者，曾揭露越戰期間美軍參與的「美萊村屠殺」而獲1970年普立茲獎，亦參與過揭露水門事件、伊拉克阿布格萊布監獄虐囚的報道。過往赫什未有披露消息來源，其指控未能獨立核實，但最後都被確認。惟近年他的報道受質疑，包括有關美國如何找到蓋達組織領袖拉登，及質疑敘利亞政權對平民使用化武文章；報道都因嚴重依賴匿名來源和缺乏證據受批評。

（路透社/泰晤士報）