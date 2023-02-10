土耳其帖文轟政府救災不力 警拘多人控煽動

Twitter一度被封12小時

土耳其這次救災依賴不同通訊工具如社交網站Twitter等更新資訊，及讓不同組織或人士協調救援工作，社交平台開始出現批評政府救災不力的帖文。惟監察互聯網干擾的機構Netblocks周三凌晨指出，由於網絡流量過濾在土耳其的互聯網服務供應商層級實施，令Twitter用戶無法登入該平台。

反對派共和人民黨（CHP）黨魁科勒齊達奧盧（Kemal Kilicdaroglu）批評當局做法。土耳其知名記者艾爾泰里（Fatih Altayli）一直在Twitter協調救援，他語帶諷刺指「儘管所有救援團隊都利用Twitter通訊，但封鎖Twitter可令異見噤聲，也是好主意」。

另一方面，土國救援工作疑受政治因素影響。CHP副主席格克琴（Gokce Gokcen）指埃爾多安起初怠慢震區內的反對派市長，他稱中央政府妨礙CHP管理的伊斯坦布爾市的救援車隊，指所有援助都由國家救災機構協調，又指該黨可派自己的團隊救援。哈塔伊省屬死亡人數最多的重災區，該省安塔基亞市一間醫院的停車場昨擺放多具遺體，災民不停檢查屍袋尋找親人。

埃爾多安周三視察哈塔伊時，承認政府救災有不足，承諾加倍努力協助災民，但辯稱要為如此嚴重的災難做準備並不可能。對於有輿論批評參與救援工作的警察及士兵數量不足，他稱是假消息。他亦到另一災區卡赫拉曼馬拉什省（Kahramanmaras）視察，批評有人藉災難推動自身議程。

土耳其將在5月14日舉行選舉，埃爾多安面臨維持民眾支持的挑戰。有專家指埃爾多安若危機處理得當將能鞏固地位，否則會重蹈1999年前總理埃杰維特因強震救災不力，輸掉2002年大選的覆轍。埃爾多安近年管治亦被指影響救災，原因是該國2016年流產政變後埃爾多安打壓公民社會組織，國家機構和公民社會均被削弱，影響民間救災組織的力量。

駐港總領館聲明募捐物資

土耳其駐港總領事館聲明表示，接受港人捐贈現金及物資賑災，指最急需的物資包括帳篷、毛毯、禦寒衣物及暖爐等，惟所有捐贈物須為全新及在下周一（13日）晚或之前送往葵涌貨櫃碼頭路指定收集點。

（路透社/CNN/金融時報）