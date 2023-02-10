初創小企AI後發先至 Google被迫發力

恐損廣告收益 拖慢進度

Google 10年前無疑是「生成AI」（generative AI）領域的業界領袖，行政總裁皮查伊2016年承諾將公司轉型至以「AI為首」的科企，並於翌年推出劃時代的Transformer軟件，成為自己和其他公司研製今波生成AI的助力。但Google至今仍小心聊天機械人提供的單一答案，以防損害到其傳統多連結搜尋結果的廣告收益，因此拖慢並壓下推出相關產品，致不少AI工程師自願或被迫離開公司自立門戶。

另一方面，其他公司亦在遭遇挫折後變謹慎。微軟2016年公開的Tay和Meta的BlenderBot聊天機械人去年曾分別因作出涉及種族歧視言論引發爭議，前者在推出一天後便被迫下架。《華郵》引述知情人士報道，Meta員工被要求解釋公開AI產品風險，以防公司形象受損。

OpenAI去年11月為微軟推出ChatGPT後，《紐約時報》早前報道，Google已下達指令優先發布AI產品，並擬縮短評估和解決潛在害處的周期。專家指出，Google意識到如再不加快AI研發，它所培育的人才將外流到其他公司。

（華盛頓郵報）