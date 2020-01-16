WSJ實測Bing AI答題冗長不符事實

以自然語言向Bing的AI聊天機械人提問，對方會以自然語言回答，答案甚至用上表情符號。《華爾街日報》（WSJ）科技專欄作家斯特恩（Joanna Stern）要求Bing AI聊天機械人總結今年格林美獎大贏家，聊天機械人不但列出答案，還提供可點擊的內容出處和資料來源。當斯特恩要求AI聊天機械人幫她購買門票時，聊天機械人致歉並自稱無錢，說「我只是Bing搜尋器的聊天模式，不是助理」。

《華盛頓郵報》科技專欄作家福勒（Geoffrey A. Fowler）試用升級版Bing時，問聊天機械人「2020年大選誰勝出」，發現答案是據5個資料來源，但未必是權威來源，其中一個是福勒說他聞所未聞的270towin.com。

福勒也發現在AI聊天機械人提供答案中，最少一個不符事實。他指倚賴AI提供答案，要克服的問題仍多，例如如何審查資料來源、答案是否有偏見、是否抄襲其他資料來源等。

來源成疑 編故事愈答愈錯

福勒又以問題「湯漢斯何時揭發水門醜聞」考驗聊天機械人，答案開頭部分很「正路」，指出「問題是基於虛假不確前提」，但之後卻愈答愈不對勁，甚至編造出一個將湯漢斯與水門事件扯上關係的全新陰謀論，說「有許多有關湯漢斯揭露水門醜聞的猜想和說法。這些猜想和說法被一些影評、社交媒體帖文及網上平台廣傳和放大，但未有提供任何確切或可證實的證據或資料」。湯漢斯曾演出關於水門事件的改編電影。

福勒形容，試圖從一個同時可編造故事的科技取得事實資訊「感覺奇怪」。

（華爾街日報/華盛頓郵報）