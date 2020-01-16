AI答錯題 Google母企蒸發7800億 聊天機械人大戰出師不利 「Bard」宣傳片自曝弱點

Alphabet周一在社交平台Twitter發布Bard的宣傳短片，稱該AI聊天機械人將有助簡化複雜的論題，並示範模仿人類回應解答用戶提出的問題。其中Bard在片中被問到：「我可以告訴我9歲小孩什麼有關韋布太空望遠鏡（JWST）的新發現？」。Bard給出一系列的答案，當中表示韋布太空望遠鏡被用作拍攝第一張太陽系外行星的照片。然而，首批系外行星（exoplanets）的照片其實是由歐洲南方天文台（ESO）「甚大望遠鏡」（VLT）於2004年拍下，事件亦經NASA確認。

誤指韋布望遠鏡拍首太陽系外照

《金融時報》周三引述一名天文學家分析，事件可能源於AI誤解了韋布太空望遠鏡持有機構NASA所發的新聞稿，指它們的內容「含糊不清」，「貶抑過往的（天文發現）歷史」。報道指事件反映Bard和微軟的自動聊天系統並不「明白」它們反饋的資訊，只以或然率作猜測的問題，揭示AI會犯下事實錯誤和散播虛假信息的較大問題。

「突顯嚴格測試程序」的重要

路透社周三引述Google一名發言人回應稱，事件「突顯嚴格測試程序」的重要，表示公司將於本周啟動「可信賴的測試項目」，將合併外部回饋和內部測試，以確保Bard的回應可符合現實世界資訊具質素、安全和真確度的高標準。事件令Alphabet股價於周三正常交易時段一度急挫9%，市值蒸發1000億美元。

Google未公布Bard推出日期

Google周三在巴黎一項展示會上表示，即將會把AI生成的文字等內容整合至搜尋器結果，包括揭露在回應「沒有唯一正確答案」（NORA）的開放式問題時，或會生成點列式答案，並提供一些預設的跟進問題。這被指是回應微軟周二宣布將去年11月推出的OpenAI聊天機械人ChatGPT背後技術，整合到微軟Bing（必應）搜尋引擎及Edge瀏覽器的措施，但Google未有公布Bard確實的推出日期，僅表示將邀請更多發展商和伙伴測試該聊天機械人。

（路透社/金融時報/華爾街日報）