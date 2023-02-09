飢寒交迫 路邊堆屍 土耳其救援遲災民稱等死

路透社記者周二在重災的哈塔伊省安塔基亞市（Antakya）街頭，看到許多人默然佇立，不敢置信地瞪着一地窗瓦門框和碎石，幾無屹立未倒的建築物。市民尋找安全帽、鐵槌、鐵棍和繩子等工具展開挖掘。民眾根奇奧盧稱，家家戶戶至少有兩三個人罹難，市中心儼如鬼城。

有救援隊拍照便走 有僅工作數小時

災民在缺乏資源和重型器械下，抵着惡劣天氣，奮力從廢墟裏挖出死傷者。他們抱怨救援隊遲遲不到，即使到了也幫不上忙。安塔基亞市一名女子向英國廣播公司（BBC）記者說，其男友一家11口被困塌樓，惟救援員來拍了塌樓照片便走，樓內的呼救聲持續了幾個小時。在接近震央的加濟安泰普（Gaziantep），目擊者向法新社稱，災後頭12個小時都沒有救援隊，受害者親人和當地警察需自己動手清走瓦礫救人，直至周一晚救援隊來了但僅工作了幾個小時。

災民缺水缺糧 質疑未善用「地震稅」

一些民眾不滿政府救援不足，加濟安泰普的61歲德尼兹說：「人們（周二）早上鬧不滿，警察不得不干預。」有親人被埋瓦礫的他，質疑政府在1999年地震後徵收的「地震稅」未用得其所。周二在安塔基亞市的卡瓦斯利區（Kavasli），有市民看到有人在被困瓦礫32小時後獲救，情急下懇求救援隊搶救獲救者位置後方的父親。當救援者說不能，解釋須先用挖掘機從前方拆牆，有民眾跟救援人員爆發小衝突。在伊斯肯德倫港（Iskenderun），周二有婦女向救災人員怒吼不早來，她們說之前一天瓦礫下尚有呼救聲。

不少災民在寒冷天氣下缺水缺糧，因逃命連鞋子都趕不及穿上的災民感覺被拋棄，甚至像在「等死」。馬拉蒂亞省（Malatya）居民阿利納克的家園毁了，親戚失蹤。他說：「這兒一個人（指官員）都無。我們身無長物。我該怎辦，能去哪兒？」安塔基亞市民梅萊克質問：「帳篷在哪？食物車在哪？我們在地震倖存過來，卻要為飢餓或嚴寒而死去。」

埃爾多安視察災區 提酒店安置災民

土耳其政府救災和重建工作，料將左右總統埃爾多安5月大選角逐連任的成敗。他昨到卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaras）和哈塔伊兩省的現場視察，表示救災工作將會改善，呼籲民眾只管政府資訊，不要理會「挑釁者」。他承諾一年內重建受災10省房屋，不想住在帳篷等上樓安置的民眾可獲安排往酒店，每戶災民可得1萬土耳其里拉（約4000港元）。

鄰國敘利亞也有逾2600人在地震中喪生，北部反政府勢力佔據地區如阿勒頗省詹達里西鎮（Jandaris）的災民只能依賴人道組織援助，人道危機更受關切。

（路透社/BBC/衛報）