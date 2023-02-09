辛偉誠改組內閣 專注施政五大承諾

新成立的「能源安全及碳中和部」和「商業及貿易部」將分別由原商業大臣夏博思（Grant Shapps）及原國際貿易大臣栢丹娜（Kemi Badenoch）領導，後者續兼任貿易委員會主席和女性權益及平等事務部長。至於「科學、創新及技術部」和「文化、媒體及體育部」，則分別由原文化大臣唐萃蘭（Michelle Donelan）及原房屋及規劃國務大臣弗雷澤（Lucy Frazer）負責。

有議員指藉機顯示影響力

原國際貿易部國務大臣漢茲（Greg Hands）則獲任命為保守黨主席及「不管部部長」，接替捲入稅務醜聞而被革職的查學禮；保守黨主席一職對於該黨在預計明年舉行的大選籌款及協調角色很關鍵。

自去年10月上台以來，辛偉誠就面對着要在政府以至在黨內樹立權威的壓力，而民調亦顯示他未能縮窄在野工黨的領先優勢。

辛偉誠在Twitter稱有關更動將讓團隊專注於會為下一代建設美好未來的議題。路透社指保守黨內部分人對辛偉誠改組內閣時機感驚訝，但在他辭退查學禮，以及副首相藍韜文涉欺凌下屬指控一事仍在調查之際，有議員認為辛偉誠藉此機會彰顯影響力。

（法新社/路透社/中新社）

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