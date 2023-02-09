烏總統連訪英法歐盟 爭取戰機助抗俄

國會演說 晤查理斯三世

這是去年2月24日俄軍侵烏以來，澤連斯基第二次外訪，去年12月他曾赴美。他昨晨乘坐英國皇家空軍C-17運輸機抵達倫敦，獲首相辛偉誠親赴史坦斯特機場迎接同到唐寧街10號會談。澤連斯基還在國會大廳向上下議院議員發表演說、赴白金漢宮會晤英王查理斯三世。他之後轉赴巴黎愛麗舍宮，與法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨會晤。

澤連斯基在英國國會說，烏克蘭將盡可能「讓世界為我們提供現代飛機」。他感謝英國從戰事之初就支持，近期又提供主戰坦克，惟他還希望英國等國提供更多戰機。他說，「在英國，國王是空軍機師（查理斯曾於空軍服役）。在今日烏克蘭，每個空軍機師都是王」，因為機師彌足珍貴。他又藉贈送一頂寫着「我們擁有自由，給我們羽翼去保護它」的空軍機師帽給下議院議長，促請英國等方提供戰鬥機「自由的羽翼」。

英制裁俄飛機製造商 擬加快援烏

辛偉誠政府同日公布了新一批制裁俄羅斯人名單，涉及飛機、無人機製造商等。辛偉誠辦公室又表示計劃加快提供軍備予基輔，英國訓練烏軍計劃亦將使烏克蘭空軍日後能駕馭先進的北約標準戰機。

烏克蘭國防部周二在Telegram發帖表示，周一殺敵1030人，是開戰一年來俄軍單日陣亡人數最多的一天。不過消息未能證實。

（衛報/BBC/路透社）

（俄軍侵烏）