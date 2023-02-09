華郵：解放軍大規模監控計劃 蒐周邊軍情

指舊科技配新技術 海南省運作數年

報道引述美國官員稱，中國利用令人難以置信的舊科技，結合現代通訊和觀測技術，以蒐集其他國家軍隊情報。官員稱，分析員未能確認這氣球部隊的規模，但指該部隊2018年以來執行了數十次任務。官員又稱，在五大洲的上空，都曾發現部分由中國解放軍空軍管理的監控飛艇蹤影。

《華郵》報道，國務院向每間美國大使館發送可與盟友及合作伙伴分享的是次間諜事件的詳細資料。美國官員亦向軍事設施成為中國大陸目標的國家如日本的官員分享詳細資訊。

京斥誇大中國威脅 無益中美關係

日本共同社記者昨在北京的中國外交部例行記者會再問及關於氣球的問題，詢問中方是否保持同美方的聯繫？外交部發言人毛寧再次強調，美國動用武力襲擊中國的民用無人飛艇是不可接受的不負責任行為，中方已經提出了嚴正抗議。她稱，「誇大和渲染中國威脅，無益於中美的互信和關係改善，也不能使美國更安全」。

另外，《華爾街日報》周二報道，在美國正「應對俄羅斯核力量及中國不斷增長的核武庫挑戰」之際，美國戰略司令部指揮官上月26日提交到參眾兩院軍事委員會的報告稱，中國的固定及移動式陸基洲際彈道導彈發射設備數目已超越美國。

報道稱，政府官員及外部專家表示，中國很多發射器仍是空的發射井，美國戰略司令部亦向國會稱，美國的陸基洲際彈道導彈及安裝在導彈上的核彈頭的數量仍比中國多。然而有共和黨議員仍敦促美國擴大核武部隊應對中俄。

（華盛頓郵報/華爾街日報/CNN）