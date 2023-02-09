兩黨因氣球事件走近 擬合推譴責決議

報道稱，共和黨眾議院議長麥卡錫及其副手周一與民主黨高層會談，討論譴責中國監察氣球飛越美國上空的兩黨決議，最快本周提出。麥卡錫向記者說：「我認為我們最大的力量是當我們口徑一致向中國發聲時。」

共和黨原轟拜登軟弱 商改字眼

報道指眾議院共和黨人此前曾討論提出決議譴責拜登處理中國氣球事件，並計劃在發表國情咨文當天表決，但包括眾議院外交事務委員會主席麥考（Michael McCaul）在內幾名共和黨議員，私下游說黨內領導層轉為推動兩黨譴責。多名民主黨人稱，此後共和黨的決議草案內容有很大改變，並可能獲兩黨同意。麥考還計劃與外交事務委員會民主黨籍高級成員米克斯（Greg Meeks）審議決議措辭。米克斯沒有排除民主黨人合作的可能，要取決於決議的措辭及投票時間。

拜登周二演說期間共和黨議員不時報以噓聲。共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）在他演說前，更帶着一個白色氣球在國會內行走，諷刺拜登應對中國氣球事件上對華軟弱，當拜登在講話中指摘共和黨計劃削減社會安全及醫保計劃時，格林向拜登大喊：「騙子！」。

（Politico/CNN）