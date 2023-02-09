拜登國情咨文警告華威脅 京指抹黑 間接提氣球事件 稱已採行動保護國家

稱會致力與華合作 「尋競爭非衝突」

拜登今次演說正值中美緊張關係因氣球風波而升溫。他談及外交政策時說，自己上任前，人們談論的是中國如何不斷增強實力，美國在世界的地位正下降，「但再也不是這樣了。我已向中國國家主席習近平表明，我們尋求競爭，而不是衝突」。他在講話中標榜去年在兩黨支持下於國會通過法案，推動美國半導體行業發展，他說美國正投資於創新、投資於決定未來的行業及中國政府意圖主導的行業……使美軍現代化以維護穩定和阻止侵略。

脫稿嘲習陷困境 「告訴我誰願與習換位」

拜登說，「在能夠促進美國利益及造福世界的領域上，我致力與中國合作」，但同時警告中國，「若中國威脅到我們的主權，我們將採取行動保護國家，而我們也做到了」。他又脫離講稿內容嘲諷習近平「陷困境」，他嚷道：「告訴我一個願與習近平交換位置的世界領袖的名字。說一個，說一個。」

除了外交，拜登也花了不少篇幅談及內政，自誇上任兩年來的經濟政績，包括創造了破紀錄的1200萬個新職位，通脹亦趨穩定，他承諾會為過去在經濟動盪中「被遺忘的人」打拼，協助藍領階層。他又敦促國會通過其提出的「億萬富豪最低稅」方案，要求淨資產超過1億美元（約7.8億港元）的家庭最少繳納20%稅款。拜登還宣布了一項新標準，要求聯邦基建項目中使用的所有建築材料都在美國製造。

今次是共和黨在中期選舉重奪眾議院控制權後，拜登首度發表國情咨文，面對分裂的國會，他呼籲共和黨與他合作，完成重振美國經濟的工作。惟他同時警告共和黨不要阻止提高政府債務上限，批評部分共和黨人拿「經濟作人質」。共和黨一直要求以削減政府開支換取同意提高債務上限。

中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會上稱，中美關係不是「你輸我贏、你興我衰」的零和博弈，中方不迴避也不懼怕競爭，但「打着競爭的旗號對一國污衊抹黑，限制別國的正當發展權利，甚至不惜損害全球產業鏈、供應鏈，這不是一個負責任國家的所為」。

美向近150外交官簡報氣球事件

此外，美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）周二表示，美軍上周六擊落中國氣球後當日，國防部提出希望防長奧斯汀與中國防長魏鳳和通電話，但被拒絕。華府官員周二表示，美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）周一就中國氣球事件，與來自40個大使館近150名外交官舉行簡報會，美國駐華大使館周一及周二亦召集多國外交官，簡介美方對中國「間諜氣球」的發現。有份出席北京簡報會的外交官稱，美國提供資訊顯示該氣球是用於偵察，包括氣球上有太陽能板，代表它需要的能源比氣象氣球多，且其飛行航道不符合自然風的模式，該氣球也配備了方向舵和螺旋槳。

一名駐北京的亞洲國防外交官說：「根據美國的簡報、我們自己對這類氣球的理解，以及中國至今拒絕說出擁有這個氣球的企業和實體的名字來看，我們認為很難相信這是一個民用氣象氣球。」

（路透社/法新社/華爾街日報）