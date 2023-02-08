美無意還氣球碎片 華重申擁飛艇

美國北美防空司令部及北方司令部司令范赫克（Glen VanHerck）周一表示，海軍正繪製氣球碎片散佈的地區，預計在大西洋的1500米乘1500米範圍內。他指出，被擊落的氣球高60米，攜帶的載荷或重達千磅計，相當於一架小型客機。美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）說，目前在海面發現了部分氣球碎片，但受天氣影響，暫時不能作太多水下監測，未來幾天會更詳細觀察海底情况。柯比稱，沒計劃將氣球碎片交還中國，並強調該氣球可操控，並非單單飄浮空中，指氣球有螺旋槳及方向舵，可以轉向及加減速度。官員稱，氣球碎片會交由情報專家分析。

美：氣球20層樓高 載荷如小客機

對於國防部官員日前表示，中國的監察氣球曾在特朗普及拜登政府期間至少4次飛越美國上空，但未能及時偵測到，范赫克周一承認：「我可以告訴你，我們沒有偵測到這些威脅，這是一個領域意識的漏洞（domain awareness gap）。」他說美國情報部門是事後根據「其他額外蒐集情報方法」確定了此前的中國氣球。

今次氣球風波導致美國國務卿布林肯押後訪華行程，總統拜登周一被記者問及擊落氣球事件會否削弱美中關係時說：「不會，我們已向中國表明我們會怎樣做。他們理解我們的立場，我們不打算退縮。」不過美國國務院官員稱，中美官員還未開始商討重新安排布林肯訪華。

美國總統拜登指示軍方於上周六（4日）派出F-22戰機發射響尾蛇導彈，在南卡州對出海面上空擊落這次飛越國境的中國氣球。北京一再重申該氣球屬「民用無人飛艇」，被意外吹入美境，指摘美方反應過度和違反國際慣例。

哥斯達黎加：中國就另一氣球道歉

除了美國上空的氣球，中美洲國家哥斯達黎加和南美哥倫比亞也表示於上周發現另一氣球蹤迹。哥斯達黎加當局表示，中國已為氣球飛越哥國領空致歉，但堅稱這個氣球主要用於科學研究。

（BBC/路透社/紐約時報）