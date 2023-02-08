天災、戰爭、疫情 敘北「危機中危機」

地震已造成敘利亞最少1700人死亡，傷者大約逾3600人。阿勒頗、哈馬等地，不少戰後殘餘建築隨周一地震倒塌，救援人員不斷地挖掘瓦礫，家長絕望地抱着失去知覺的孩子。在伊德利卜省（Idlib），醫務人員表示醫院擠滿了死傷者，沒有空間容納；由於傷者眾多，也快將用盡醫療物資。

敘利亞民防組織「白頭盔」（White Helmets）負責人薩利赫說，地震破壞的廣泛程度甚於任何一次空襲。有白頭盔成員說：「我們慣了從廢墟中救人，惟這次不一樣。很多人仍然受困，他們會死，可是我們沒足夠設備來救他們出來。這兒什麼都沒有了。」

聯合國災前估計，敘利亞西北部人口約460萬，大部分人都是逃避戰亂流徙至當地的人。他們無家可歸，棲於帳篷，許多人（英國《衛報》稱達91%）要仰賴跨境援助。一些人本來已要變賣冬衣換取一餐。災後，他們在寒冷刺骨的天氣裏，缺乏外套、墊褥等基本物資下露宿或在車裏睡。

由於道路損毁或被阻，救援車隊無法如常從土耳其入敘利亞提供食物、醫療等援助。聯合國的居民協調員本拉姆利赫稱，地震毁了基建，毁了人道工作用的道路，使敘利亞處於「危機中的危機」。聯合國人道主義事務協調廳（OCHA）聲明指出，地震造成的破壞外，敘利亞人還要跟嚴冬、大雨大雪、持續的霍亂疫情戰鬥。可是他們2022至2023年度所需的40億美元（約312億港元），到位的經費不足五成。國際救援委員會的敘利亞幹事埃文斯說：「這場地震對許許多多辛苦掙扎多年的脆弱人民來說，是另一場毁滅性的打擊。」

邊境20囚犯越獄 多為ISIS成員

另外，土耳其境內亦有不少敘利亞難民。土耳其內政部昨稱，哈塔伊省（Hatay）有逾40萬敘利亞人，大多數是敘利亞內戰近12年而來的難民。地震震破了鄰近土耳其的邊境一間監獄，最少20名囚犯越獄，多數逃犯是極端的「伊斯蘭國」（ISIS）組織成員。

（路透社/NPR/CNN）