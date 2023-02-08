土敘災區雨雪路斷 瓦礫下呼喚救無從 世衛恐多達2萬人罹難

土哀悼7天 10省緊急狀態3個月

土耳其東南部城市加濟安泰普（Gaziantep）附近當地時間周一凌晨3時20分發生7.8級地震，是該區及土耳其近一世紀最猛烈地震，同日下午1時半加濟安泰普以北約160公里的城鎮埃基納祖（Ekinözü）附近又發生7.5級地震。有地震學家稱後者並非前者的餘震。

地震已致土耳其逾4500人死亡、逾2萬人傷，約1350萬民眾受災。敘利亞已有逾1700人身亡。世衛估計可能最終多達2萬人罹難，2300萬人受災。世衛總幹事譚德塞說救人爭分奪秒，尤其關心災後沒有音信的地區。震後一些地區對外道路被毁，通訊網絡斷絕。

破壞規模巨大，重災區包括土耳其哈塔伊（Hatay）、卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaraş）、阿德亞曼（Adıyaman）、馬拉蒂亞（Malatya）等省份，以及敘利亞阿勒頗（Aleppo）、 哈馬（Hama）、 拉塔基亞（Latakia）及塔爾圖斯（Tartus）等西北部地區。其中哈塔伊有逾1200座建築被震毁，包括該省省府安塔基亞（Antakya）一座10層高樓宇倒塌。聯合國教科文組織稱，被列入世界遺產名錄的敘利亞古城阿勒頗和土耳其迪亞巴克爾（Diyarbakır）的堡壘在地震中損毁。聯合國教科文組織世界文化遺產加濟安泰普城堡部分城牆倒塌。

大型器械未就位 徒手挖瓦礫

地震時許多人在睡夢中被瓦礫活埋。生還者與救援隊雖然努力營救，惟幾乎僅靠一雙赤掌和簡單工具，面對大量沉重瓦礫，近乎徒勞。哈塔伊有不少敘利亞內戰難民。該處有最少872人在地震中罹難。男子德尼茲在雨中搓着手哭說，他的父母在塌樓瓦礫堆中呼喊「救我」，他卻救不了人，也不見救援隊伍影蹤。在敘利亞西北部，民防組織「白頭盔」（White Helmets）發言人稱，有些家庭在地震中全家被活埋，搜救人員即使聽到受困者的聲音，卻沒有法子救他們出來。他說：「無人救到他們。這兒沒有器械。」

寒風冷雨 六孩之家一碗湯

此外，許多地區下雨落雪，在地震後停電又缺乏燃料，甚為寒冷，可是許多災民是穿著睡衣逃生，禦寒衣物不足，卻沒有安全的室內地方可供庇護。有些人躲進車裏、瑟縮於車站，或是拿膠板擋雨，或是堆起雜物生火取暖。土耳其加濟安泰普日間氣溫不出6℃，夜裏低至-7℃，山區更在-15℃。敘利亞北部晝夜也在-3℃至11℃之間。不少災民表示肚餓，找不到糧水等基本物資。一個有6名孩子的父親昨天說，他們只輪得一小碗湯。一個帶着3個孩子的母親在寒風冷雨裏得一杯茶和一杯咖啡。

（路透社/BBC/CNN/紐約時報）