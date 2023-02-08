拜登國情咨文 富豪稅成焦點 拼政績爭連任 民調：七成對其乏信心

拜登會在美東時間周二晚上9時（香港時間周三早上10時），在眾議院議事廳發表共和黨重掌眾議院後首份國情咨文。財政政策將是未來數月政治角力主要戰場，共和黨預期要求政府大幅削減開支作為提高債務上限條件之際，白宮預告拜登將在國情咨文呼籲「通過進一步改革，確保富人和大企業支付公平份額」來削減赤字。

倡股票回購稅增3倍

拜登計劃提議將1月份已生效的1%股票回購稅上調至原先的4倍，以鼓勵公司將資金改為投資於其增長與生產力或回饋員工，而不是將利潤及收益交給股東。他還計劃提出對美國的非常富有階層徵收最低稅。

拜登4年任期進入下半場，可能3至4月宣布競逐連任。他的顧問認為，80歲的拜登必須通過發表國情咨文展現活力一面，以說服外界他能繼續勝任，預期他會在國情咨文談論在立法方面取得的成就以及如何推進他的議程，同時呼籲民主黨和共和黨人尋求共識。

《華盛頓郵報》和美國廣播公司1月27日至2月1日做的最新民調顯示，62%受訪民眾認為拜登任內「成就不大」甚至「一事無成」，僅36%覺得他過去兩年「成就豐碩」。在信心方面，68%受訪者對拜登能否為國家未來作正確決定沒甚信心，但對國會民主黨人、共和黨人，以及眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）沒甚信心的受訪者更多，分別有70%、72%與71%。

僅37%民主黨人盼拜登尋連任

另外，根據美聯社-NORC公共事務研究中心（Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research）最新民調，只有37%民主黨人表示希望拜登尋求連任，遠低於去年中期選舉前幾周的52%。

（華爾街日報/金融時報/華盛頓郵報）