中國外交部向美使館提嚴正交涉

證飄至拉美氣球同屬中國

謝鋒強調，中國民用無人飛艇誤入美領空完全是由不可抗力導致的意外和偶發事件，但美方執意對即將離開美領空的民用飛艇濫用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際法精神和國際慣例，敦促美方不得擴大緊張局勢。

對於美國上周稱在拉丁美洲上空亦出現疑似中國間諜氣球，哥倫比亞也表示，在該國領空也發現類似氣球，毛寧昨日證實，在拉丁美洲上空出現的「無人飛艇」來自中國，「屬民用性質，用於飛行試驗」，因受氣候影響及「自身控制能力有限」，以致嚴重偏離預定的路線，誤入拉美和加勒比上空。

美國國務卿布林肯因氣球風波押後訪華，被問中國如何防止美中經貿關係繼續下滑時，毛寧稱中方始終按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，看待和發展中美關係，美方應妥善管控分歧，避免誤解誤判破壞彼此互信。

俄羅斯副外長里亞布科夫昨稱，他相信中國正以負責任態度，應對今次氣球事件。

（法新社/新華社）