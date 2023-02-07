美屢「走甩」氣球 國防偵測惹質疑 稱特朗普任內錄3次事件 前官員：未獲告知

稱歐亞拉美均曾現華監察氣球

美國國防部官員上周六簡報中國氣球事件時披露，中國的監察氣球在美國上屆及今屆政府期間曾至少4次短暫地飛越美國大陸上空，「我們透過多個渠道與中國官員直接交談，但中國沒有解決入侵我們領空的問題，而是給予缺乏任何可信的解釋」。拜登政府官員周日向傳媒表示，這些信息是在特朗普政府卸任後發現的。官員稱，有關這些氣球飛行的許多信息是後來拼合出來的，又指中國的監察氣球過去幾年曾出現在五大洲，包括拉美、歐洲和亞洲。

美國官員周日亦稱，國防部已向國會報告以往曾多次出現中國監察氣球事件，發現地點在得州、佛羅里達州、夏威夷和關島附近。眾議院軍事委員會共和黨籍成員華爾茲（Michael Waltz）表示，國防部官員上周六與議員的討論中確定這些地點，其中兩宗氣球事件發生在佛州附近，其他3個地點至少各有一宗。

不過，特朗普政府時期的多名高級國家安全官員均稱，任內從未獲告知任何中國氣球闖入事件。2019至2021年擔任特朗普政府最後一任國安顧問的奧布萊恩（Robert O'Brien）說：「無論是在擔任國安顧問期間還是之前，我都不知道有任何氣球入侵美國領空的事，也沒人向我簡報過這類中國問題。」他的兩名前任國安顧問博爾頓及麥克馬斯特也有同類說法。特朗普否認其任內曾出現中國監察氣球，指摘是拜登政府發放的「假資訊」。

隨着更多氣球闖境事件曝光，加上拜登政府官員稱這些事件直到發生後才發現，不禁令人質疑美國偵測空中威脅的陸基雷達網絡可靠性。中國的監察氣球1月28日在阿拉斯加阿留申群島上空被發現後，先後飛越了阿拉斯加州和加拿大，1月31日飛到愛達荷州北部，然後飛過蒙大拿州的洲際彈道飛彈基地，再飄到東南海岸。國防部上周稱，未及早將氣球擊落因考慮到會危及民眾安全。

《華爾街日報》社評詰問拜登政府

不過《華爾街日報》就華府處理今次氣球事件提出幾點質疑，該報社評昨指出，中國氣球幾天前已進入阿拉斯加領空，難道在那個幅員遼闊、人煙稀少的州份，找不到安全的地方將氣球擊落？另一問題是拜登政府何時首次發現氣球進入美國領空，該社評稱，美國的感應器若未能偵察到「空中入侵者」，公眾應知道美國防空系統這個漏洞。社評又稱，相關氣球可運送核爆炸物，在地面上空引爆，電磁脈衝能破壞美國的電網。其他問題還包括白宮有否及何時向北京提出氣球闖境事件，以及中國如何回應。《華爾街日報》質疑政府是希望在不告知公眾情况下，讓氣球穿過美國上空進入大西洋。

美軍打撈氣球碎片 首日無果

美國軍方上周六在南卡州對開的大西洋水域擊落氣球後，海軍及海岸防衛隊正嘗試在14米深的水域打撈碎片，以便進一步分析氣球的監察能力。截至周日下午，仍未能找到氣球的主要部分，估計打撈工作要持續數天。

（華爾街日報/華盛頓郵報/紐約時報）