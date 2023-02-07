美媒：伊朗擬俄境建工廠 產新型無人機

【明報專訊】伊朗被指已供應數以百計無人機予俄羅斯攻擊烏克蘭的軍事及民用目標。美國《華爾街日報》周日（5日）引述美國盟國官員報道，俄羅斯及伊朗政府正計劃進一步加強合作，包括在俄羅斯境內興建無人機工廠，已視察工廠選址，並敲定該項目的啟動及運作細節。報道指工廠或可生產最少6000架由伊朗設計的無人機，兩國目標是生產飛行速度更快的無人機，這將對烏克蘭的防空系統構成新挑戰。
美國白宮去年12月已警告俄羅斯和伊朗政府正考慮在俄國境內興建無人機生產線。報道引述美國盟國官員稱，隨着伊朗代表團1月5日到訪距離莫斯科以東約965公里的葉拉布加鎮（Yelabuga），有關討論已變成具體計劃。官員指代表團視察了選址空地，工廠將在未來數年生產最少6000架無人機。
伊朗至今供應俄羅斯的大多是自殺式無人機「見證者-136」（Shahed-136），如今兩國正合作研發一款配備新推動器，能飛得更快更遠的無人機，並在新工廠產製。
報道又指這次工廠興建是兩國一項價值10億美元（約78億港元）合作協議的一部分，而俄國會向伊朗提供在烏國戰場檢獲的武器供伊朗研究。
（華爾街日報）
（俄軍侵烏）
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