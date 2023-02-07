美媒：伊朗擬俄境建工廠 產新型無人機

美國白宮去年12月已警告俄羅斯和伊朗政府正考慮在俄國境內興建無人機生產線。報道引述美國盟國官員稱，隨着伊朗代表團1月5日到訪距離莫斯科以東約965公里的葉拉布加鎮（Yelabuga），有關討論已變成具體計劃。官員指代表團視察了選址空地，工廠將在未來數年生產最少6000架無人機。

伊朗至今供應俄羅斯的大多是自殺式無人機「見證者-136」（Shahed-136），如今兩國正合作研發一款配備新推動器，能飛得更快更遠的無人機，並在新工廠產製。

報道又指這次工廠興建是兩國一項價值10億美元（約78億港元）合作協議的一部分，而俄國會向伊朗提供在烏國戰場檢獲的武器供伊朗研究。

（華爾街日報）

（俄軍侵烏）